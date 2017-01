The Girl With All The Gifts: un nuovo trailer dello zombie movie

La Saban Films ha diffuso un trailer inedito di The Girl with All the Gifts, diretto da Colm McCarthy (Peaky Blinders).

Il cast è composto da Sennia Nanua, Gemma Arterton, Glenn Close e Paddy Considine.

Leggi anche: Amazon, attenzione alla clausola "zombie" nei termini di servizio

Il lungometraggio, in arrivo sugli schermi americani il 26 gennaio, è ambientato in un futuro non troppo distante in cui l'umanità è stata decimata da un virus che toglie il libero arbitrio e trasforma le sue vittime in affamati mangiatori di carne. Solo un piccolo gruppo di bambini sembra immune ai suoi effetti. I piccoli diventano così cavie di crudeli esperimenti condotti da un biologo, il Dottor Caldwell. Una ragazza, Melanie, si differenzia dagli altri ed è speciale: è brava a scuola, ha molta immaginazione e si interroga sul mondo che la circonda, anche grazie alla sua insegnante preferita, Miss Justineau, con cui fugge insieme al sergente Parks e al Dottor Caldwell quando la base dove vivono viene attaccata. Melanie dovrà quindi scoprire la verità su se stessa e decidere il destino della razza umana.

Home News The Girl With All The Gifts: un nuovo trailer...