The Gifted: il primo teaser della serie Fox sugli X-Men diretta da Bryan Singer

Approda in rete il primo teaser di The Gifted, serie tv dedicata agli X-Men. Il teaser contiene la data di uscita del full trailer, prevista per il 15 maggio. Fox ha già confermato la messa in produzione della prima stagione dello show, che arriverà sulla rete in autunno e prevede un pilot diretto da Bryan Singer.

Protagonisti di The Gifted sono Amy Acker e Stephen Moyer nei panni di Kate e Reed Stewart, genitori qualunque i quali scoprono che i loro due figli possiedono eccezionali poteri. Costretti a sfuggire a un governo ostile, i quattro si uniscono a una rete clandestina di mutanti guidata da Sam (Blair Redford) dove dovranno lottare per sopravvivere. Nel cast anche Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Coby Bell e Jamie Chung.

