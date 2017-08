The Gifted: il nuovo promo celebra l'importanza della famiglia

Il network Fox ha diffuso un nuovo video promozionale di The Gifted, lo show ambientato nel mondo degli X-Men che debutterà sugli schermi americani il 2 ottobre.

I protagonisti della serie sono Amy Acker e Stephen Moyer nel ruolo di Kate e Reed Stewart, due genitori come tanti altri i quali scoprono però che i loro due figli possiedono eccezionali poteri. Costretti a sfuggire a un governo ostile, i quattro si uniscono a una rete clandestina di mutanti guidata da Sam (Blair Redford) dove dovranno lottare per sopravvivere. Nel cast anche Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Coby Bell e Jamie Chung.

Ecco il promo in cui si sottolinea l'importanza della famiglia:

