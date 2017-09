The Gifted: Garret Dillahunt sarà il villain della serie sugli X-Men

Dopo aver sfoderato la sua verve comica nella sitcom The Mindy Project, Garret Dillahunt torna dalla parte del lato oscuro. L'attore è stato ingaggiato per partecipare alla serie The Gifted dove dovrebbe vestire i panni del villain.

Lo show, creato da Matt Nix e dal produttore esecutivo Bryan Singer, anche regista del pilot, vede protagonisti Amy Acker e Stephen Moyer nei panni di Kate e Reed Stewart, genitori qualunque i quali scoprono che i loro due figli possiedono eccezionali poteri. Costretti a sfuggire a un governo ostile, i quattro si uniscono a una rete clandestina di mutanti guidata da Sam (Blair Redford) dove dovranno lottare per sopravvivere. Nel cast anche Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Coby Bell e Jamie Chung.

Garret Dillahunt interpreterà Roderick Campbell, ingaggiato dal Sentinel Services (che ha lo scopo di dare la caccia ai mutanti) come ricercatore specializzato nello scovare i mutanti con poteri speciali, ma che nasconde scopi reconditi.

The Gifted prenderà il via negli Stati Uniti il 2 ottobre e in Inghilterra su Fox UK l'8 ottobre.

