The Get Down parte 2, ecco quando tornerà la serie di Luhrmann

Netflix ha annunciato che The Get Down Part II debutterà sulla piattaforma il 7 aprile e continuerà a raccontare le trasformazioni della New York degli anni '70 attraverso le vite e la musica di un gruppo di teenager.

Tra i protagonisti della serie Shameik Moore, Justice Smith, Herizen Guardiola, Jaden Smith, Skylan Brooks, Tremaine Browne, Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Jimmy Smits e Giancarlo Esposito.

The Get Down racconta la New York degli anni '70 - dove un gruppo di teenager del Bronx non ha nessuno che li difenda nelle violente strade della città, eccetto loro stessi, armati solo di parole e giochi verbali, di passi di danza e bombolette spray da graffiti. Dal Bronx alla scena artistica di Soho, dal CBGB allo Studio 54, la serie è una saga che racconta di come New York, sull'orlo della bancarotta, abbia dato vita alla musica punk, disco e hip hop.

