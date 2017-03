The Get Down: il nuovo trailer della seconda parte della serie di Luhrmann

The Get Down Part II ritornerà con episodi inediti il 7 aprile e continuerà a raccontare le trasformazioni della New York degli anni '70 attraverso le vite e la musica di un gruppo di teenager.

Netflix ha diffuso nuovi materiali promozionali dello show: un trailer con immagini inedite, delle foto e la locandina.

La seconda parte di The Get Down riprende nel 1978, un anno dopo gli eventi della prima parte.

Tra i disordini della fine degli anni Settanta a New York nasce un fenomeno pop ancora senza nome, che sconvolge tutti con un sound completamente diverso, mentre la disco music regna ancora sovrana.

I nostri giovani amanti Books e Mylene si ritrovano nel bel mezzo di una rivoluzione culturale, destinata a stravolgere il loro mondo, ma hanno solo questo momento per lasciare il segno.

Sullo sfondo una New York sull'orlo della bancarotta, abitata da gangsters senza pietà e boss delle case discografiche assetati di soldi. I protagonisti scopriranno che solo la loro creatività potrà portarli avanti, e sacrificheranno qualsiasi cosa per la musica e per l'amore che provano l'uno per l'altra.

Tra i protagonisti della serie Shameik Moore, Justice Smith, Herizen Guardiola, Jaden Smith, Skylan Brooks, Tremaine Browne, Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Jimmy Smits e Giancarlo Esposito.

The Get Down racconta la New York degli anni '70 - dove un gruppo di teenager del Bronx non ha nessuno che li difenda nelle violente strade della città, eccetto loro stessi, armati solo di parole e giochi verbali, di passi di danza e bombolette spray da graffiti. Dal Bronx alla scena artistica di Soho, dal CBGB allo Studio 54, la serie è una saga che racconta di come New York, sull'orlo della bancarotta, abbia dato vita alla musica punk, disco e hip hop.

