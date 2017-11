The Flash: Wentworth Miller annuncia il suo addio al ruolo di Leonard Snart

L'attore Wentworth Miller ha annunciato su Instagram che gli episodi di The Flash e Legends of Tomorrow che sta girando in questi giorni saranno gli ultimi in cui interpreterà Leonard Snart, ovvero Captain Cold.

La star di Prison Break ha dichiarato di essere molto grato della possibilità avuta che gli ha permesso di lavorare con un incredibile cast e una troupe fantastica, oltre a essersi incredibilmente divertito nella sua interpretazione del villain.

Il personaggio aveva debuttato nella prima stagione di The Flash, diventando poi una presenza regolare in Legends of Tomorrow.

