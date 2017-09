The Flash: Wonder Woman comparirà nel film in versione malvagia?

Partiamo da una doverosa premessa. Il caos intorno al preannunciato film standalone su The Flash è grande. La pellicola, che dovrebbe intitolarsi Flashpoint, svelando così la direzione che intraprenderà il plot, ha perso per la strada numerosi registi. Grande è l'incertezza intorno al progetto, ma oggi spunta un nuovo interessante rumor.

A quanto pare The Flash potrebbe prevedere la presenza di Wonder Woman, ma non sarà l'eroina che abbiamo imparato a conoscere ed amare. Nel film potrebbe emergere il suo lato oscuro e malvagio, lato che Gal Gadot sembra molto interessata a interpretare.

Il fumetto di Flashpoint, firmato dal guru DC Geoff Johns, immagina una versione alternativa dell'universo di The Flash in cui Barry Allen finisce.

Sulla Terra non sono stati i genitori di Bruce Wayne a morire, ma è stato lui a essere ucciso nel vicolo. In seguito al dolore per la perdita, la madre diventerà il Joker. Nel frattempo in Europa esplode una violentissima guerra tra le Amazzoni di Wonder Woman e gli abitanti Atlantide di Aquaman causata dall'assassinio di Mera. Sia Wonder Woman che Aquaman sono descritti come personaggi moralmente complessi, antieroi pieni d'odio e pronti alla brutalità.

Naturalmente se verrà confermata la presenza di Gal Gadot in The Flash è possibile che anche Jason Momoa ritorni nel ruolo di Aquaman, visto lo stretto collegamento che sussiste tra i due personaggi.

Restiamo in attesa di novità produttive per The Flash. Nel frattempo a partire dal 16 novembre Wonder Woman e gli altre eroi DC saranno al cinema in Justice League .

