The Flash: il trailer e le foto della quarta stagione della serie

The CW ha diffuso un nuovo trailer e le prime immagini ufficiali della quarta stagione di The Flash, la serie con protagonista l'attore Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen.

Le puntate inedite andranno in onda a partire da martedì 10 ottobre e il video svela qualche dettaglio di come i suoi amici hanno cercato di reagire all'assenza del supereroe, oltre ai tentativi di riportarlo tra loro.

Ecco il video:

Le foto:

