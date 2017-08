The Flash: Hartley Sawyer sarà Elongated Man nella stagione 4!

The CW e DC Entertainment hanno annunciato un nuovo eroico ingresso nella quarta stagione di The Flash. Hartley Sawyer comparirà nello show nei panni di Ralph Dibny, alias Elongated Man!

Ralph Dibny, alias The Elongated Man, è un investigatore privato dalla parlantina sciolta che all'improvviso scopre di avere il potere di deformare il proprio corpo. Dibny userà le nuove abilità per aiutare il Team Flash a risolvere uno dei principali misteri di Central City.

La quarta stagione vedrà, inoltre l'arrivo di Danny Trejo nei panni del temuto cacciatore di taglie Breacher e Neil Sandilands in quelli del villain della nuova stagione, The Thinker.

Leggi anche: The Flash, stagione 3: L'ascesa di Killer Frost e il ritorno di Kevin Smith

Elongated Man ha fatto il suo debutto nel 1960 in The Flash #112, divenendo un personaggio di supporto dei fumetti prima di comparire in Detective Comics per poi unirsi alla big league come membro di JLA. Ralph Dibny e la moglie Sue Dibny hanno avuto un ruolo chiave nel suggestivo Identity Crisis del 2004. L'eroe può alterare il contorno e la forma del proprio corpo divenendo più lungo, largo, piatto o assumendo qualsiasi tipo di forma. Questa capacità, unita a un fiuto da detective, gli hanno permesso di diventare un potente alleato di Scarlet Speedster.

The Flash farà ritorno il 10 ottobre sulla rete americana The CW.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Flash: Hartley Sawyer sarà Elongated Man...