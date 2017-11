The Flash: Ezra Miller vuole Jeffrey Dean Morgan nei panni di Batman in 'Flashpoint'

A breve vedremo Ezra Miller nei panni di The Flash in Justice League. L'attore sarà poi al centro di un solo dedicato al suo personaggio la cui genesi finora è stata piuttosto problematica. Ma Ezra Miller guarda al futuro e pensa già a chi vorrebbe al suo fianco nel cast di Flashpoint.

Miller ha infatti dichiarato pubblicamente che vedrebbe bene la star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan nei panni di Batman, ovviamente il Batman dell'universo alternativo in cui Flashpoint sarà ambientato.

Leggi anche:

Nel fumetto contenente l'arco narrativo di Flashpoint, Barry Allen, alias Flash, si risveglia in una dimensione alternativa. In questa dimensione non ha più il potere della super velocità, la Justice League non si è mai formata e Superman sembra non essere mai esistito. Però esiste Batman, un Batman completamente diverso da quello che Barry conosce. Invece di Bruce Wayne, a indossare il mantello nero è il padre di Bruce, Thomas Wayne. A essere ucciso nel vicolo dei criminali è stato proprio Bruce, e il padre, assetato di vendetta, è diventato un vigilante mentre la madre di Bruce, Martha, è diventata il Joker.

Dal momento che il Batman alternativo è il padre di Bruce Wayne, chi meglio di colui che ha già interpretato il ruolo nel DCEU? Batman v Superman: Dawn of Justice conteneva un breve prologo in cui assistiamo alla morte dei genitori di Wayne e a interpretare il padre era proprio Jeffrey Dean Morgan, mentre la madre era la sua collega di The Walking Dead Lauren Cohan.

"Credo che l'arco emozionale di Thomas Wayne in Flashpoint sia una delle parti più malate della storia" ha spiegato Ezra Miller "qui vediamo una differente manifestazione di Batman. Adoro la realtà di questo universo, opposto a quello che conosciamo. Ma questo fattore rimare lo stesso. Batman è un punto fisso, ma è il prodotto di una tragedia opposta alla precedente con Thomas Wayne al posto di Bruce."

E chi meglio di Jeffrey Dean Morgan potrebbe vestire i panni di Thomas Wayne? "Sarebbe fantastico. E credo che sia molto giusto per la storia, per quello che sta diventando un cast di attori di talento. Sono felice di lavorare con Kiersey Clemons e Billy Crudup. Non potrei essere più soddisfatto."

Kiersey Clemons interpreterà Iris West, la fidanzata di Flash, mentre Billy Crudup sarà suo padre. Flashpoint arriverà nei cinema nel 2020.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!****

Home News The Flash: Ezra Miller vuole Jeffrey Dean Morgan...