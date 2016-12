The Flash: Barry Allen combatte il futuro nel nuovo trailer

Un nuovo trailer dedicato alla stagione 3 di The Flash ci permette di dare uno sguardo a cosa accadrà in futuro. Mentre Barry e Cisco tentano di tornare nel futuro della visione in cui viene anticipato il triste destino di Iris, uccisa dalle mani di Savitar, Caitlin sembra impegnata a lottare con il proprio destino.

La seconda metà della terza stagione tornerà su The CW a partire dal 24 gennaio con l'episodio The Present, in cui verranno esplorate le misteriose profesie di Savitar. A quanto pare Berry sembra aver imparato a non avere segreti col resto del team, mentre tutti sono coinvolti nel tentativo di cambiare il destino futuro di Iris.

Nel frattempo il tentativo di Caitlin di tenere sotto controllo i propri poteri sembrano avere scarso effetto su Killer Frost. Sarà proprio lei a far avverare la profezia di Savitar della presenza di un traditore nel team di Flash?

