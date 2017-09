The Exorcist: il male ha una nuova dimora! Primo sguardo alla stagione 2 (VIDEO)

In attesa dell'arrivo della seconda stagione di The Exorcist, FOX ha diffuso un backstage video intitolato "Evil Has a New Home" in cui gli attori Jeremy Slater, Ben Daniels, Alfonso Herrera e John Cho spiegano cosa aspettarsi dalla nuova stagione, al via su FOX Usa il 29 settembre.

Leggi anche: The Exorcist: il dubbio più forte della paura

Nella seconda stagione Padre Ortega (Herrera) e Marcus Keane (Daniels) hanno lasciato Chicago in cerca di nuovi casi di cui occuparsi. I due si imbattono in un ex psicologo di nome Andrew Kim (Jon Cho) che si occupa di una casa per bambini orfani con problemi comportamentali su un'isola al largo della costa di Seattle. Uno dei bambini viene posseduto da un demone e il prete esorcista dovrà entrare in collisione con l'inferno per salvarlo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Exorcist: il male ha una nuova dimora! Primo...