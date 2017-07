The Exorcist 2: Brianna Hildebrand, star di Deadpool, si unisce al cast

L'interprete di Deadpool Brianna Hildebrand comparirà nella seconda stagione della serie horror The Exorcist. I nuovi episodi dello show ispirato al cult di William Friedkin vedranno un notevole cambio nel cast. Per ora è stato confermato il ritorno solo di Alfonso Herrera, Kurt Egyiawan e Ben Daniels.

Di recente è stato annunciato l'ingaggio di John Cho. Brianna Hildebrand comparirà come regular nei panni di Verity, una delle figlie adottive di Andrew Kim (Jon Cho). Essendo vicina ai 18 anni, il suo tempo nella casa sta per scadere. Esteriormente la ragazza sembra forte e indipendente, ma in realtà è legatissima ai fratelli e ad Andrew.

Padre Ortega (Herrera) e Marcus Keane (Daniels) hanno lasciato Chicago in cerca di nuovi casi di cui occuparsi. I due si imbattono in un ex psicologo di nome Andrew Kim (Jon Cho) che si occupa di una casa per bambini orfani con problemi comportamentali su un'isola al largo della costa di Seattle. Uno dei bambini viene posseduto da un demone e il prete esorcista dovrà entrare in collisione con l'inferno per salvarlo.

La seconda stagione di The Exorcist prenderà il via il 29 settembre su FOX.

