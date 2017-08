The Equalizer 2: Melissa Leo e Bill Pullman nel cast

Dopo la notizia dell'arrivo nel cast di Pedro Pascal con il ruolo del villain, The Equalizer 2 ha trovato altri due protagonisti.

Melissa Leo e Bill Pullman reciteranno infatti nel sequel con il ruolo di Susan e Brian Plummer, una coppia amica di Robert McCall nel periodo in cui lavorava per combattere il terrorismo.

Il progetto, diretto da Antoine Fuqua, avrà come protagonista l'attore Denzel Washington e sarà prodotto da Todd Black.

La trama per ora è avvolta dalla segretezza ma è certo che Robert McCall, l'ex agente delle forze speciali, continuerà ad aiutare le persone in difficoltà che non possono difendersi.

Il lungometraggio arriverà nei cinema il 14 settembre 2018 dopo che il primo capitolo della storia ispirata alla serie televisiva aveva incassato ai box office ben 100 milioni di dollari solo negli Stati Uniti.

Home News The Equalizer 2: Melissa Leo e Bill Pullman nel...