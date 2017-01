The Entertainer con Kenneth Branagh al cinema solo il 10 e l'11 gennaio

Si chiuderà con Kenneth Branagh Theatre Company - The Entertainer la stagione della Kenneth Branagh Theatre Company nei cinema italiani.

A recitare nei panni di Archie Rice, il protagonista di The Entertainer di John Osborne, sarà proprio Kenneth Branagh, affiancato da Phil Dunster nei panni di Graham, Gawn Grainger in quelli di Billy Rice, Jonah Hauer-King in quelli di Frank Rice, Crispin Letts come Fratello Bill, Sophie McShera a interpretare Jean Rice e Greta Scacchi nei panni di Phoebe Rice.

Ambientato in Gran Bretagna nel dopoguerra, il classico di John Osborne (celebre in Italia soprattutto per il suo capolavoro Ricorda con rabbia) evoca il glamour squallido del music-hall e racconta le vicende di Archie Rice, mediocre attore d'avanspettacolo che, nonostante tutto, continua ad anelare al successo. Dopo il fallimento dell'ennesimo spettacolo, Archie progetta così un nuovo numero e per l'occasione scrittura una ragazza molto giovane, promettendo di sposarla se il ricco padre di lei li finanzierà. Il progetto però non andrà a buon fine sfociando anzi in tragedia...

L'evento al cinema, in lingua originale con sottotitoli in italiano, è previsto per il 10 e 11 gennaio (elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it), e vede il regista Rob Ashford a dirigere uno straordinario Kenneth Branagh nei panni di Archie, ruolo interpretato da Laurence Olivier nel film del 1960 diretto da Tony Richardson.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Entertainer con Kenneth Branagh al cinema...