The Disaster Artist: un nuovo trailer del film con James Franco

James Franco è il regista e protagonista del film The Disaster Artist, di cui è stato diffuso un nuovo trailer in attesa del debutto nelle sale americane previsto l'1 dicembre.

Il progetto è tratto dal libro scritto da Greg Sestero e racconta la genesi del lungometraggio The Room, girato nel 2003, da molti considerato il peggior film mai realizzato.

La star interpreta Tommy Wiseau, autore della disastrosa opera, mentre Dave Franco ha la parte di Sestero. Fanno parte del cast anche Seth Rogen, Paul Schur, Ari Graynor, Alison Brie, Jacki Weaver e Josh Hutcherson.

La sceneggiatura è stata scritta da Scott Neustadter e Michael H. Weber.

Ecco un nuovo trailer:

