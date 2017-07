The Deuce: James Franco in un nuovo teaser della serie

The Deuce, la serie creata da David Simon, in collaborazione con George Pelecanos, e ambientata negli anni '70, nel mondo dell'industria del porno anni '70, debutterà sugli schermi americani della HBO il 10 settembre.

Nell'attesa è stato diffuso un nuovo teaser del progetto per il piccolo schermo.

Negli episodi Maggie Gyllenhaal interpreterà Eileen Merrell, alias Candy, prostituta veterana di Times Square dotata di istinto imprenditoriale che decide di entrare nell'industria del porno. Al suo fianco, James Franco, impegnato anche come regista, che interpreta due gemelli mafiosi che cercano di controllare l'industria. Il barista Vincent e il fratello scapestrato Frankie porteranno una ventata di novità nel settore.

