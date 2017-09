The Deuce: HBO rinnova la serie con James Franco per una seconda stagione

La serie The Deuce ha debuttato il 10 settembre sugli schermi della HBO ma la tv via cavo ha già deciso di rinnovarla per una seconda stagione.

Il progetto, ambientato negli anni '70, è stato ideato da George Pelecanos e David Simon, e tra i protagonisti ci sono James Franco e Maggie Gyllenhaal.

La storia racconta l'ascesa dell'industria pornografica e ha registrato circa 2.2 milioni di spettatori grazie alle visualizzazioni ottenute sulle varie piattaforme.

David Simon ha dichiarato: "Tutte le persone coinvolte in questo progetto sono realmente grate alla HBO per aver avuto la possibilità di spingere la narrazione dove doveva. Sapevamo la tematica e lo scopo della storia ma ci sono così tante persone nel settore dell'intrattenimento che avrebbero potuto non raccontarla o, ancora peggio, l'avrebbero fatto per i motivi sbagliati. La HBO ci ha fornito gli strumenti giusti e i responsabili non si sono spaventati".

