A distanza di qualche ora dal panel dedicato alla serie andato in scena al Comic-Con di San Diego, online è apparsa una nuova breve anticipazione dello show che riunisce gli eroi della Marvel. Sigourney Weaver è infatti la protagonista di una nuova clip di The Defenders diffusa da Netflix. Nel breve video si vede Alexandra, la villain interpretata dall'attrice, che sta pianificando come agire mentre si trova in un parco.

I protagonisti dello show sono Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, Krysten Ritter che interpreta Jessica Jones, Mike Colter con la parte di Luke Cage, Finn Jones che sarà Danny Rand e Elodie Yung come Elektra Natchios.

La nuova serie targata Marvel, composta da 8 episodi, sarà disponibile a partire dal 18 Agosto 2017.

The Defenders: una nuova clip con Sigourney Weaver