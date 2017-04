The Defenders: un teaser annuncia la data d'uscita della serie Marvel-Netflix

Valerio Di G.

A sorpresa Netflix ha svelato con un simpatico mini-trailer la data d'uscita dell'attesissimo progetto Marvel The Defenders! Come successo nell'Universo Cinematografico Marvel con The Avengers, anche il piccolo schermo dopo aver raccontato le origini di Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones e recentemente Iron Fist, si prepara ad unirli in un ambizioso team up esplosivo. Il piccolo assaggio della nuova serie TV Marvel-Netflix mostra i popolari eroi ripresi da una telecamera di sicurezza dentro un ascensore della Midland Circle Financial, compagnia fittizzia gestita dalla temibile organizzazione La Mano!

I Difensori stanno arrivando, il 18 Agosto su Netflix! Ecco il teaser!

