The Defenders: la villain Sigourney Weaver e gli eroi in nuove foto

Grazie al magazine Entertainment Weekly si possono ora vedere le prime immagini ufficiali dei protagonisti di The Defenders, la nuova serie nata dalla collaborazione tra Marvel e Netflix, e della villain interpretata dall'attrice Sigourney Weaver.

Lo show vede nel cast Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, Mike Colter in quello di Luke Cage, Krysten Ritter che sarà Jessica Jones, e Finn Jones che interpreta Iron Fist. Gli episodi debutteranno nell'estate del 2017 e lo showrunner Marco Ramirez ha anticipato che ogni personaggio starà seguendo degli indizi legati a un mistero in corso a New York. Gli eroi saranno quindi presi un po' alla sprovvista quando si ritroveranno tutti nella stessa stanza. Il loro primo incontro si svolgerà negli uffici della Midland Circle, dove saranno in un corridoio e dovranno farsi strada attraverso un gruppo di nemici.

A differenza degli Avengers, ha però spiegato Jeph Loeb, i protagonisti potrebbero decidersi di non unire le forze e continuare a lottare il crimine lavorando da soli.

Sigourney avrà il ruolo di Alexandra, un personaggio dal carattere incredibilmente forte e determinato, presenza che rappresenza una forza potente che agisce a New York. Alexandra viene descritta come sofisticata, intellettuale e pericolosa.

Lo showrunner ha infine ricordato che era necessario introdurre un nemico veramente importante per poter obbligare i vari personaggi a collaborare, pur dovendo risultare credibile all'interno del contesto creato per gli show Netflix.

