The Defenders: Jessica Jones e Luke Cage riuniti sul set (FOTO)

Proseguono a New York City le riprese della miniserie Marvel/Netflix The Defenders e dal set emergono nuove immagini che anticipano l'attesa reunion tra Jessica Jones e Luke Cage. Nelle foto vediamo, infatti, Krysten Ritter (Jessica Jones) e Mike Colter (Luke Cage) scherzare insieme tra un ciak e l'altro. Con loro Jessica Henwick (Colleen Wing) e la diva Sigourney Weaver che interpreta la misteriosa villain Alexandra.

LUKE CAGE and JESSICA JONES on the set of 'THE DEFENDERS' pic.twitter.com/xRNkkBjBO8 — SuperBroMovies (@SuperBroMovies) 28 gennaio 2017

A brand new image from THE DEFENDERS giving us a reunion between LUKE CAGE & JESSICA JONES



Coffee? pic.twitter.com/ltVLpZl9Mu — GOAT Movie Podcast (@GOATfilmpodcast) 28 gennaio 2017

Some more DEFENDERS pics at Getty Images, this time of Sigourney Weaver https://t.co/VA36SjBWJK pic.twitter.com/JJxrTgkHMG — Daredevil Manw/oFear (@manwithoutfear) 28 gennaio 2017

