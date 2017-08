The Defenders: il trailer finale della serie Marvel-Netflix!

Mentre ci prepariamo a fare il binge-watching della serie The Defenders in arrivo su Netflix il 18 Agosto 2017, la Marvel rilascia un ultimo trailer ufficiale in cui vediamo gli eroi del piccolo schermo collaborare insieme in alcune spettacolari scene d'azione!

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist uniti nel primo crossover dell'universo Marvel in trasferta su Netflix contro un misterioso villain chiamato Alexandra interpretato dalla divina Sigourney Weaver.

In The Defenders oltre alle varie star protagoniste torneranno anche i tanti comprimari delle quattro serie tra cui Colleen Wing, la ritrovata Misty Knight e ovviamente il mitico Stick! Ma non solo, farà il suo ritorno anche Elektra (la splendida Elodie Yung) che dopo gli eventi della seconda stagione di Daredevil avrà un ruolo completamente diverso. La spietata assassina è infatti diventata Black Sky, arma al servizio de La Mano. Ecco il trailer:

Lo showrunner Marco Ramirez ha insistito nel ricordare che The Defenders non sarà un The Avengers su misura televisiva, questo personaggi sono eroi da strada e il loro incontro non è destinato necessariamente a creare un team. Eroi in vendita, per usare un termine caro ai lettori dei fumetti.

Tornano nel cast di Marvel's The Defenders Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter e Finn Jones.

