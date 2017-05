The Defenders: il trailer della nuova serie Marvel Netflix

Netflix ha appana svelato il trailer di The Defenders, la nuova che vedrà riuniti Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. La nuova serie targata Marvel sarà disponibile in tutti i Paesi in cui la piattaforma streaming è attiva a partire dal 18 Agosto 2017.

The Defenders segue le vicende di Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones), un quartetto di supereroi singolari con un unico obiettivo: salvare New York City. La serie racconta la storia di quattro personaggi solitari, ciascuno impegnato con le proprie battaglie personali, che capiscono di diventare molto più forti quando fanno squadra. The Defenders segue il successo delle precedenti serie TV Marvel Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.

Recitano nella serie anche Sigourney Weaver (Alexandra), Elodie Yung (Elektra), Scott Glenn (Stick), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Rachael Taylor (Trish Walker), Eka Darville (Malcolm Ducasse), Simone Missick (Misty Knight) e Jessica Henwick (Colleen Wing). I produttori esecutivi della sono Marco Ramirez e Doug Petrie, insieme a Jeph Loeb. La serie TV è prodotta da Marvel Television in associazione con ABC Studios per Netflix.

