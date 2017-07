The Defenders: il nuovo trailer della serie Marvel-Netflix, anche in italiano!

E' stato presentato durante il Comic-Con di San Diego il primo trailer ufficiale della nuova ed attesissima serie Marvel-Netflix, The Defenders!

Qualche mese fa abbiamo avuto un piccolo assaggio dell'imminente show che ci mostrava tutti gli eroi Marvel delle serie Netflix all'interno di un ascensore in attesa di fare non pochi danni. The Defenders è infatti la serie evento che metterà in scena sul piccolo schermo il primo team-up di tutti questi eroi, evocando così il percorso iniziato dal Marvel Cinematic Universe durante la sua prima fase che appunto terminò proprio con The Avengers di Joss Whedon.

Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist riuniti tutti insieme in questo primo spettacolare trailer che ci lascia con l'acquolina in bocca! Siamo già tutti pronti per il binge-watching sulla piattaforma streaming Netflix, nel frattempo ecco il trailer del Comic-Con:

Ovviamente compariranno in questa stagione tutti gli attori protagonisti delle varie serie Netflix nei panni dei loro alter-ego, quindi ritroviamo Charlie Cox come Matt Murdock, Krysten Ritter come Jessica Jones, Mike Colter come Luke Cage, Finn Jones come Danny Rand e Elodie Yung come Elektra Natchios.

La nuova serie targata Marvel, composta da 8 episodi, sarà disponibile a partire dal 18 Agosto 2017.

