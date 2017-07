The Defenders: ecco perché Punisher non compare nello show

I fan che hanno partecipato al San Diego Comic-Con hanno avuto la possibilità di godere in anteprima della visione del primo episodio al completo della miniserie The Defenders e di un trailer di The Punisher. Coloro che speravano di vedere Frank Castle mescolarsi con gli altri eroi in arrivo su Netflix sono rimasti delusi. La ragione dell'assenza di Castle ce la spiega il capo di Marvel Television Jeph Loeb.

"Non siamo a quel punto, non so se ci sarà una seconda stagione di The Defenders. Credo che uno degli aspetti unici di The Punisher, in particolare della performance di Jon Bernthal, sia il fatto che il personaggio sa stare da solo. Anche nei fumetti, Punisher fa tutto da solo. Credo che quando cominci a mescolare personaggi differenti, rischi di sbagliare strada. Non dico che non accadrà mai, dico solo che per adesso Punisher non si unirà agli altri e non lo vedremo andare in giro con Luke Cage".

