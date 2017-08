The Death of Stalin: il primo trailer del film diretto da Armando Iannucci

Entertainment One ha diffuso il trailer del film The Death of Stalin, diretto e scritto da Armando Iannucci (Veep).

Il film è ambientato nei giorni successivi alla caduta di Stalin, quando i suoi ministri cercano di ottenere il controllo, divisi tra chi spera in un cambiamento e chi vorrebbe dare spazio alle proprie oscure ispirazioni.

Fanno parte del cast Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jason Isaacs, Michael Palin, Andrea Riseborough, Rupert Friend e Jeffrey Tambor.

La sceneggiatura del lungometraggio, che debutterà al Toronto Film Festival per poi essere distribuito nei cinema britannici il 20 ottobre, è stata scritta da Iannucci insieme a David Schneider e Ian Martin, ispirandosi alla graphic novel di Fabien Nury pubblicata da Titan Comics.

Ecco il trailer:

