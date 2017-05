The Day After: il teaser del film di Hong Sang-soo in concorso a Cannes

Il regista Hong Sang-soo presenterà al Festival di Cannes due film: Claire's Camera e The Day After, di cui è stato diffuso il primo teaser.

Il progetto ha come protagonista un uomo sposato che ha avuto una relazione extraconiugale con un'ex dipendente. Quando la moglie trova una lettera d'amore corre nel suo ufficio e scambia la nuova impiegata per la sua ex amante, dando il via a degli eventi drammatici.

Fanno parte del cast Kwon Hae-hyo, Kim Sae-byeok e Kim Min-Hee.

Il lungometraggio sarà presentato in concorso al prestigioso evento cinematografico, in programma dal 17 al 28 maggio.

Home News The Day After: il teaser del film di Hong...