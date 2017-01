The CW rinnova Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow

The CW ha annunciato il rinnovo di sette delle sue serie di punta per la stagione 2017-2018. La lista include le quattro serie DC Comics e scioglie il nodo sul futuro di Arrow.

"Nelle passate stagioni The CW ha costruito uno schedule di serie di successo, dalla nostra lineup di supereroi DC alle commedie acclamate fino ai drammi sci-fi. Il pronto rinnovo di sette di queste serie permette ai produttori di pianificare in anticipo le prossime stagioni fornendoci una base su cui lavorare" hanno dichiarato gli executives di The CW.

Le serie rinnovate per la stagione 2017-2018 includono Arrow (stagione 6), Crazy Ex-Girlfriend (stagione 3), Legends of Tomorrow (stagione 3), The Flash (stagione 4), Jane the Virgin (stagione 4), Supergirl (stagione 3) e Supernatural (stagione 13). Le date delle premiere di ogni serie verranno annunciate più avanti.

Tra le serie che al momento mancano all'appello vi sono iZombie, The 100 e The Originals.

