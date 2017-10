The Crown: Olivia Colman sarà la regina Elisabetta nella terza e quarta stagione

Sarà Olivia Colman a raccogliere l'eredità di Claire Foy nella terza e nella quarta stagione di The Crown, la serie di Netflix dedicata alla vita della regina Elisabetta II.

La seconda stagione debutterà sulla piattaforma di streaming l'8 dicembre e, nonostante non ci sia stato ancora un rinnovo ufficiale, la pre-produzione delle puntate successive è già iniziata.

Il creatore della serie, Peter Morgan, aveva rivelato in passato che sarebbe avvenuto un cambio di interpreti per interpretare meglio i personaggi nelle diverse fasi della loro vita.

La Colman è stata la protagonista di Broadchurch e The Night Manager, interpretazione per cui ha conquistato un Golden Globe come Migliore Attrice Non Protagonista.

