The Crown: Michael C. Hall sarà John Fitzgerald Kennedy nella serie

Netflix ha annunciato che Michael C. Hall, amato protagonista di Dexter, farà parte del cast della seconda stagione di The Crown. Il ruolo affidato alla star è quello di John Fitzgerald Kennedy, il presidente degli Stati Uniti.

La first lady Jackie sarà invece interpretata da Jodi Balfour.

Nella serie ideata da Peter Morgan, JFK viene descritto come un uomo che si trova particolarmente a suo agio di fronte a un pubblico e non ama che la moglie distolga l'attenzione da lui. Per vendicarsi il presidente si gloria pubblicamente delle sue relazioni extraconiugali.

Hall, dopo la conclusione di Dexter, ha lavorato per il piccolo schermo dando la propria voce a diverse serie animate come Justice League: Gods and Monsters Chronicles e Star vs. the Forces of Evil.

