The Crown: Matthew Goode interpreterà Lord Snowdon nella serie Netflix

Antony Armstrong-Jones, alias Lord Snowdon, il fotografo dell'alta società sposato alla Principessa Margaret dal 1960 al 1978, è scomparso poche settimane fa all'età di 86 anni. La sua vita verrà raccontata nella seconda stagione di The Crown quando il suo personaggio farà la sua comparsa nel period drama Netflix.

A interpretare il personaggio, apprendiamo oggi, sarà Matthew Goode, già nel cast di Downton Abbey nel ruolo dell'affascinante Henry Talbot.

Le riprese della seconda stagione della serie incentrata sulla monarchia inglese sono già in corso. Nei nuovi episodi, in arrivo su Netflix a fine anno, vedremo numerosi volti nuovi legati agli eventi narrati nello show che si aprirà nel 1956, all'epoca della Crisi di Suez, e si concluderà a metà degli anni '60.

I produttori di The Crown stanno ancora cercando l'attore a cui affidare il ruolo del baronetto esperto di giardinaggio Roddy Llewellyn, che comparirà nella terza stagione. Llewellyn, che aveva 17 anni meno di Margaret, nel 1973 intrecciò una relazione con la Principessa che andò avanti per cinque anni. La relazione imbarazzò gli Windsors, come vedremo nello show.

Al momento i produttori sono, inoltre, alla ricerca della nuova attrice che rimpiazzerà Claire Foy nei panni della Regina Elisabetta.

