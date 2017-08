The Crown: il teaser e le foto della seconda stagione

The Crown, la serie TV originale creata da Peter Morgan tornerà con la seconda stagione in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dall'8 Dicembre 2017.

Lo show racconta la storia del regno della regina Elisabetta II, nel momento in cui il fragile ordine stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale si spezza. Basato sulla commedia vincitrice di molti premi The Audience, la serie riunisce il creatore e scrittore Peter Morgan (The Queen), il regista Stephen Daldry (Billy Elliot) e il produttore Andy Harries.

La seconda stagione di The Crown, che inizia con i soldati di Sua Maestà impegnati a combattere una guerra illegale in Egitto e finisce con la rovina del suo terzo Primo Ministro, Harold Macmillan, dopo un devastante scandalo, racconta la fine dell'epoca del rispetto e l'ingresso nell'era rivoluzionaria degli anni Sessanta.

Nel video Elisabetta esprime le sue perplessità a causa dei pettegolezzi che sostengono sia stata tradita dal marito e ricorda le difficoltà vissute durante i primi anni del suo regno, mentre sua sorella Margaret sembra pronta a vivere un nuovo amore.

