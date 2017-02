The Conjuring: Corin Hardy dirigerà lo spinoff "The Nun"

The Nun, spinoff della saga horror L'Evocazione - The Conjuring, ha trovato il suo regista. Sarà Corin Hardy, regista di The Hallow, a occuparsi dello spinoff del franchise horror di successo.

Leggi anche: Tratto da una storia vera: da The Conjuring ad Amityville, cinque horror da incubo

Scritto da Gary Dauberman e James Wan, The Nun è il secondo spinoff della saga The Conjuring dopo Annabelle, che ha avuto a sua volta un sequel. Le due pellicole di The Conjuring e Annabelle hanno già incassato oltre 895 milioni nel mondo. Annabelle, costatno meno di 7 milioni, ha incassato da solo 257 milioni nel 2014.

