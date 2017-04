The Circle, Tom Hanks scherza: "Mi sono ispirato al CEO di Twitter"

Il film The Circle arriverà nelle sale italiane il 27 aprile e in una nuova intervista il protagonista Tom Hanks ha scherzato sulla fonte di ispirazione alla base del suo personaggio.

Nella versione per il grande schermo della storia raccontata nell'omonimo romanzo scritto da Dave Eggers l'attore ha il ruolo di Eamon Bailey, il fondatore di una società che unisce le e-mail degli utenti, i loro account sui social media, profili bancari e di shopping online in un sistema operativo universale creando così un'unica identità e permettendo all'umanità di entrare in una nuova era all'insegna di trasparenza e civiltà.

Hanks ha quindi scherzato con l'amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, dichiarando divertito durante l'incontro trasmesso in streaming online: "Ho interpretato te! E' ispirato a te!".

Patton Oswalt, parlando del potere dei social media, ha invece commentato "La fama non viene raggiunta, viene inflitta alle persone", prima di aggiungere che in futuro le persone potrebbero decidere di disconnettersi totalmente dal mondo online.

Nel cast del lungometraggio diretto da James Ponsoldt c'è anche Emma Watson, reduce del successo del film La Bella e la Bestia.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Circle, Tom Hanks scherza: "Mi sono ispirato...