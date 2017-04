The Circle, le foto in esclusiva del film con Tom Hanks e Emma Watson

Patrizio Marino

The Circle è un thriller moderno, ambientato in un futuro non distante, in cui la privacy è punita dalla legge e le persone devono costantemente chiedersi quale prezzo siano pronte a pagare per ottenere la conoscenza.

Interpretato da Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan, il film è un emozionante thriller psicologico. Appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) è incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare.

Il film presentato da Adler Entertainment e Good Films, arriverà nelle sale italiane il prossimo 27 aprile, oggi, in esclusiva vi presentiamo le foto in esclusiva di The Circle.

