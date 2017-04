La videorecensione di oggi ci parla di The Circle, il nuovo film con Tom Hanks e Emma Watson in sala dal 27 Aprile. La regia è curata da James Ponsoldt che negli ultimi anni si è fatto conoscere con titoli come il biopic The End of the Tour e il teen-movie The Spectacular Now.

The Circle racconta di una potente compagnia internet che gestisce il profilo privato e pubblico di tutti i suoi utenti dando una forte idea di controllo, ordine, civiltà e trasparenza. Quando Mae Holland, interpretata dalla Watson, viene assunta dalla società scoprirà che la situazione è assai più complessa e pericolosa. Il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Dave Eggers e per Tom Hanks si tratta del secondo incontro con lo scrittore dopo che nel 2016 ha collaborato con il regista tedesco Tom Tykwer per la relaizzazione del film Aspettando il Re che lo vede protagonista. Nel cast di The Circle troviamo anche Karen Gillan, Bill Paxton, John Boyega e Ellar Coltrane, il ragazzo di Boyhood! A parlarci del film è Alessia Starace, ecco la videorecensione!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Circle: la nostra videorecensione del film