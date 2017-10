The Children: Linda Cardellini protagonista dell'horror di James Wan

Linda Cardellini è stata scelta come protagonista femminile del nuovo horror targato New Line Cinema The Children, prodotto da James Wan.

Linda Cardellini interpreterà un'assistente sociale chiamata a investigare sulla misteriosa scomparsa di due bambini le cui famiglie potrebbero essere in pericolo.

Michael Chaves dirigerà il film sceneggiato da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. James Wan produrrà il film con la sua Atomic Monster.

A breve vedremo Linda Cardellini nel cast della commedia natalizia Paramount Daddy's Home 2.

