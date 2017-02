The Catcher Was a Spy: Sienna Miller e Giancarlo Giannini nel cast

Giancarlo Giannini e Sienna Miller reciteranno nel film The Catcher Was a Spy, diretto da Ben Lewin. Fanno già parte del cast Paul Rudd, Guy Pearce, Paul Giamatti e Jeff Daniels.

L'adattamento del libro scritto da Nicholas Dawidoff è stato scritto da Robert Rodat e racconterà la storia vera di Moe Berg, un giocatore di baseball che ha lavorato anche come spia contro i nazisti durante la seconda Guerra Mondiale.

Sienna avrà il ruolo di Estella Huni, di cui si innamora Berg. Giannini, invece, sarà il fisico italiano Eduardo Amaldi.

Il film racconterà la storia di Moe Berg (Rudd), un giocatore di baseball laureato in giurisprudenza e che parlava nove lingue straniere. Lo sportivo è stato impegnato nel campionato più importante per ben 15 stagioni e ha lavorato come spia durante gli anni in cui gli Stati Uniti cercavano di battere sul tempo la Germania e costruire una bomba nucleare. Berg ha infatti dovuto diventare amico di Werner Heisenberg, lo scienziato a capo del programma atomico nazista. La sua missione era controllata da "Wild Bill" Donovan (Daniels), dall'esperto militare Furman (Pearce) e dal fisico Goudsmit (Giamatti).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News The Catcher Was a Spy: Sienna Miller e Giancarlo...