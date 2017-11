The Boys: Amazon annuncia la serie tratta dal fumetto di Garth Ennis, creatore di Preacher

Amazon ha annunciato la produzione della serie originale The Boys, dedicata ai supereroi e composta da 8 episodi della durata di un'ora ciascuno. La serie originale Amazon è coprodotta con Sony Pictures Television Studios, scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke (Supernatural) e diretta da Evan Goldberg e Seth Rogen (Preacher). I produttori esecutivi della serie sono Kripke, Goldberg, Rogen, la Original Film di Neal H. Moritz (Prison Break), Ori Marmur (Preacher), Pavun Shetty (New Girl) e James Weaver della Point Grey Pictures (Preacher).

Garth Ennis (Preacher) e Darick Robertson, creatori del fumetto su cui è basata la serie, saranno coproduttori esecutivi.

In un mondo in cui i supereroi lasciano spazio al lato più oscuro della loro notorietà, The Boys narra la vicenda di un gruppo di vigilanti conosciuti come "The Boys" che operano per smascherare i supereroi corrotti, mossi da una grande determinazione e da una forte volontà di combattere l'oscuro.

"In un panorama ricco di show dedicati ai supereroi, The Boys rappresenta l'evoluzione di questo genere così amato" ha affermato Sharon Tal Yguado, Head of Scripted Series, Amazon Studios. "Con Eric, Evan, Seth e Original Film, siamo molto entusiasti di adattare per la televisione questo famoso fumetto creato dalle menti visionarie di Garth Ennis e Darick Robertson".

"Siamo molto felici di avere la grande opportunità di produrre una seconda serie ispirata al mondo sovversivo e innovativo di Garth Ennis," ha dichiarato Chris Parnell, Co-President of Sony Pictures Television Studios. "Siamo grati a Sharon e al suo team in Amazon per la loro visione, partnership e supporto".

Le risprese della serie inizieranno nella primavera del 2018 e il lancio è previsto per il 2019.

