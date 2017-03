The Blacklist: Redemption, l’action crime in prima visione assoluta su FoxCrime

Patrizio Marino

The Blacklist: Redemption, spin-off di The Blacklist debutta il 10 marzo alle 21,05 in prima visione assoluta su FoxCrime (Sky 116), a pochi giorni dal suo esordio in USA. Protagonisti, Susan Scott "Scottie" Hargrave, interpretata dalla Bond girl Famke Janssen (X-Men, Le regole del delitto perfetto) e Tom Keen (Ryan Eggold), uno dei personaggi chiave della serie originale, resa famosa da James Spader. Nel cast anche Terry O'Quinn (il John Locke nella serie cult Lost) qui nel ruolo del padre di Tom Keen.

Susan è a capo di una società militare privata, la Halcyon Aegis, formata, di fatto, da un gruppo di pericolosi ex criminali. La Halcyon Aegis intraprende missioni scomode e pericolose che i governi non osano compiere in prima persona. Lo scopo reale del gruppo, però, è di ottenere la "redenzione" dai crimini compiuti in passato.

Il protagonista Ryan Eggold ha così descritto la serie a TvLine: "Scottie (Famke Janssen) ingaggerà spie come me per manipolare i governi, ci saranno poteri in caduta e altri in ascesa e noi seguiremo il dietro le quinte di questi sconvolgimenti politici. È un tema veramente attuale, con la concentrazione delle ricchezze in mano a pochi e le mega-corporation che hanno un potere e un'influenza politica senza precedenti. Metteremo in scena un mondo in cui le spie operano per favorire o ostacolare queste élite, ci sarà da divertirsi".

Creata da Jon Bokenkamp e John Eisendrath, già produttori della serie originale, che lo hanno definito un sexy spy thriller, The Blacklist: Redemption vanta anche uno showrunner d'eccezione: David Amann, veterano della serialità USA con alle spalle successi come Castle, X-Files e Crossing Jordan.