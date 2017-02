The Blackcoat's Daughter: il trailer del thriller con Emma Roberts

A24 ha diffuso il trailer ufficiale del film The Blackcoat's Daughter, con protagonista l'attrice Kiernan Shipka e diretto da Osgood Perkins.

Il lungometraggio racconta la storia di due ragazze, Kat (Shipka) e Rose (Lucy Boynton), che rimangono da sole nella loro scuola, Bramford, durante la pausa invernale dalle lezioni, perché i loro genitori, misteriosamente, non vengono a prenderle. Nell'istituto iniziano ad accadere strani eventi. Nel frattempo Joan (Emma Roberts), una ragazza piena di problemi è in viaggio e sembra determinata ad arrivare a Bramford per dei motivi misteriosi. Kat inizia ad avere delle visioni sempre più intense e terrificanti e Rose cerca di aiutarla ad affrontare quella che sembra una possessione demoniaca.

Il film verrà presentato da DirecTV il 16 febbraio, prima di arrivare nelle sale americane il 31 marzo.

