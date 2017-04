The Big Bang Theory: Melissa Rauch doppierà Harley Quinn in un film d'animazione su Batman

Il nuovo film animato Batman and Harley Quinn riprenderà lo stile che ha già contraddistinto in passato la serie dedicata ai personaggi della DC.

Il progetto arriverà nei cinema americani in estate e racconterà una storia originale in cui Batman, Nightwing e Harley Quinn devono unire le forze per fermare una potenziale catastrofe globale causata da Poison Ivy e Plant-Master.

A doppiare Bruce Wayne sarà Kevin Conroy, già nel cast di Batman: The Animated Series e del film Batman: The Killing Joke. Loren Lester riprenderà invece il ruolo di Nightwing.

A debuttare nel mondo della DC sarà invece Melissa Rauch a cui è stata affidata la parte di Harley Quinn.

La star di The Big Bang Theory ha dichiarato: "Amo il fatto che Harley abbia un carattere incredibilmente determinato e usi il proprio umorismo come se fosse una delle sue armi a disposizione. Sa come affrontare una situazione con il suo umorismo e il modo in cui istigare con il suo sarcasmo. E' un ruolo da sogno".

Melissa ha lavorato molto per dare la voce al personaggio nel modo giusto: "Sapevo che la tonalità di Harley era più acuta e aveva un po' di accento tipico di New York". La famiglia della Rauch è originaria del New Jersey e questo l'ha aiutata molto perché ha semplicemente ritrovato l'accento e le inflessioni vocali che utilizzava naturalmente prima di frequentare i corsi di recitazione e dizione.

Lester ha inoltre spiegato che i fan gli chiedevano spesso se si sarebbe realizzata un'altra serie come Batman: The Animated Series e si è quindi cercato di ritornare a quell'atmosfera e a un certo approccio alla storia, potendo però offrire una storia più matura e dei personaggi maggiormente tridimensionali, con sentimenti e desideri umani non mostrati nello show.

