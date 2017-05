The Big Bang Theory, Kaley Cuoco canta la sigla in diretta! (VIDEO)

Kaley Cuoco, una delle interpreti della fortunata serie tv The Big Bang Theory, si è resa protagonista di un divertente siparietto durante il Tonight Show with Jimmy Fallon. Dopo aver parlato di quanto sia poco attenta ai lavori durante le riprese, come testimoniano alcune foto, la Cuoco ha risposto alle domande del pubblico, che le ha chiesto di cantare la sigla del telefilm con tutte le sue esatte parole. Ecco il risultato:

The Big Bang Theory, attualmente nella decima stagione, è uno dei successi più grandi della ABC e può contare su una media di 19.4 milioni di spettatori nel periodo di tempo che comprende la messa in onda originale e i sette giorni successivi. La serie è stata ideata dalla coppia di autori Chuck Lorre - Bill Prady, rispettivamente, creatori delle serie cult Dharma e Greg, Due uomini e mezzo, Mike and Molly, Mom e Una mamma per amica, Star Trek Voyager. Candidata ai SAG Awards 2017, la sit-com ha vinto, tra gli altri, nove Emmy Awards (con 46 nominations), un Golden Globe (con sei nominations), sei People's Choice Awards e sei Critics Choice Television Awards.

