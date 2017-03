The Big Bang Theory: Iain Armitage sarà il piccolo Sheldon nello spinoff?

Lo spinoff di The Big Bang Theory potrebbe aver trovato il suo protagonista. Il giovane Iain Armitage, attualmente interprete di Ziggy Chapman in Big Little Lies, sembra infatti abbia ottenuto il ruolo di Sheldon nel nuovo show di cui non è stato ancora ordinato ufficialmente il pilot.

Zoe Perry dovrebbe avere la parte di Mary Cooper, la madre di Sheldon. In The Big Bang Theory è proprio Laurie Metcalf, la mamma di Zoe, ad avere il ruolo.

Sheldon ha spesso ricordato negli episodi dello show gli anni in cui è cresciuto con una madre molto religiosa, il padre alcolizzato e la sorella gemella. Da ragazzino, inoltre, Sheldon effettuava molti esperimenti che hanno causato qualche problema nel quartiere, oltre a essere considerato un po' folle, obbligando la madre a portarlo dai medici per assicurarsi non avesse problemi di salute.

Il pilot è stato scritto da Steven Molaro.

