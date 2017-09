The Big Bang Theory: Bob Newhart tornerà nella stagione 11

Arriva la conferma ufficiale. Bob Newhart farà ritorno nell'undicesima stagione di The Big Bang Theory nei panni del compianto Arthur Jeffries/Professor Proton. Bob Newhart tornerà nei panni del personaggio nell'episodio in onda il 2 novembre.

L'ultima volta che lo abbiamo visto era nella nona stagione, nell'episodio The Opening Night Excitation in cui il defunto professore compariva sotto forma di fantasma Jedi a Sheldon (Jim Parsons) per aiutarlo a consumare per la prima volta la sua relazione con Amy (Mayim Bialik). L'episodio del 2 novembre deve essere ancora girato e per il momento non sono trapelati dettagli sul plot.

The Big Bang Theory, in onda dal 2007, è stata la serie comica più comica della stagione fin dall'annata 2010-2011. La stagione in corso vede lo show godere di una media di 19,40 milioni di telespettatori negli USA. A quanto pare la serie si potrebbe concludere con la dodicesima stagione.

