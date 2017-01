The Big Bang Theory 10, dal 17 gennaio in prima visione su Joi

Patrizio Marino

The Big Bang Theory, la sit-com più popolare e premiata dell'ultimo decennio torna con gli episodi inediti su Joi dal 17 gennaio, ogni martedì, alle ore 21.15, per 24 appuntamenti. Le riprese della decima stagione di TBBT, in onda su CBS dal 19 settembre 2016, sono iniziate lo scorso 16 agosto, come documentato su Instagram e Twitter di Kaley Cuoco (Penny) e Mayim Bialik (Emy).

Variety, in luglio, ha annunciato che Katey Sagal e Jack McBrayer sarebbero entrati nel cast della sit-com con i rispettivi ruoli di mamma e fratello di Penny: la prima, imbarazzata per il figlio scapestrato, ed il secondo, uno svagato ex spacciatore e detenuto. Entertainment Weekly, in agosto, ha dato notizia che Dean Norris (Breaking Bad), per alcuni episodi avrebbe interpretato il Colonnello Williams, duro rappresentante della Air Force interessato alle possibili applicazioni militari del giroscopio ideato dai ragazzi. A novembre, infine, TVLine ha riferito che Christopher Lloyd (Ritorno al futuro) sarebbe intervenuto nel serial come guest star del primo episodio per interpretare Theodore.

Leggi il commento al primo episodio: The Big Bang Theory 10: questo matrimonio s'ha da rifare

Le storie di Sheldon Cooper (Jim Parsons), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), Leonard Hofstader (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) e Raj Koothrappali (Kunal Nayyar), nel corso della stagione finale vivranno sviluppi quasi impensabili agli esordi: all'ordine del giorno, matrimoni, maternità, convivenze e nuovi amori.

Sul fronte professionale, i progressi del giroscopio quantico saranno centrali nella vita dei quattro nerd di TBBT. Pasadina e Caltech, infine, con i divani di casa di Sheldon e di Leonard, resteranno gli scenari principali del mondo dei geek più famosi della tv.

TBBT è stata ideata dalla coppia di autori Chuck Lorre - Bill Prady, rispettivamente, creatori delle serie cult Dharma e Greg, Due uomini e mezzo, Mike and Molly, Mom e Una mamma per amica, Star Trek Voyager.

Candidata ai SAG Awards 2017, la sit-com ha vinto, tra gli altri, nove Emmy Awards (con 46 nominations), un Golden Globe (con sei nominations), sei People's Choice Awards e sei Critics Choice Television Awards.

