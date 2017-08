The Batman: per Matt Reeves "un film stand alone, non sarà parte del DCEU"

Le notizie circolate nelle ultime ore lasciano intendere che il DC Extended Universe stia attraversando un momento di caos totale. Ieri Warner Bros. ha annunciato la messa in produzione di un film sulle origini del Joker che non farà parte del DCU e non vedrà protagonista Jared Leto. Adesso è stata diffusa la notizia che anche The Batman sarebbe completamente slegato dal DCU.

A quanto pare il successo di Wonder Woman non ha riportato la serenità dopo le critiche piovute su L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad. Justice League ha subito una massiccia ristrutturazione, The Flash, dopo due defezioni, è ancora privo di regista e Cyborg sembra ormai accantonato.

Ma cosa sta succedendo a The Batman? Matt Reeves in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore avrebbe detto: "Ho in mente di fare in modo che il personaggio di Batman compia un percorso a me vicino, che lo porti a svilupparsi in una direzione diversa. Quando la Warner Bros. mi ha cercato, mi ha detto 'è un film standalone, non fa parte dell'universo esteso.'"

Cosa significa questa frase per il futuro del DCEU? A quanto pare si tratterebbe di una frase estrapolata da un'intervista concessa qualche settimana fa, con la quale probabilmente, il regista intendeva dire che il suo Batman non sarà collegato a Justice League. Tuttavia restiamo in attesa di chiarimenti, che non dovreebbero tardare ad arrivare.

Nel frattempo Joss Whedon ha trascorso l'estate dedicandosi ai reshoot di Justice League. Batman On Film oggi lascia trapelare la notizia secondo cui il Lex Luthor di Jesse Eisenberg non comparirà nel film. In Batman v Superman: Dawn of Justice era stata suggerita una connessione tra Luthor e il villain Steppenwolf, ma a quanto pare il ruolo di Eisenberg sarebbe stato tagliato.

"Luthor non ci sarà. Quello che ha girato prima dei reshoots è stato tagliato."

