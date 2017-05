The Batman: Michael Giacchino vorrebbe comporre la colonna sonora

Michael Giacchino, recentemente autore della colonna sonora di Rogue One: A Star Wars Story, ha rivelato che sarebbe interessato a occuparsi nuovamente di un cinecomic dopo il lavoro compiuto in occasione di Doctor Strange e Spider-Man: Homecoming.

In una recente intervista il compositore ha infatti dichiarato: "Sì, mi piacerebbe. Dipende da chi lo realizzerà e da chi è coinvolto, ma sì, sarei felice di farlo. Amo Batman".

Il film con protagonista Ben Affleck sarà diretto da Matt Reeves, con cui Giacchino ha già collaborato in occasione di Blood Story, L'alba del pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie, in arrivo in estate nelle sale.

L'artista, tuttavia, nei prossimi mesi sarà impegnato nella creazione delle musiche di Jurassic World 2 e del film animato The Incredibles 2.

Il nuovo lungometraggio dedicato all'eroe dei fumetti della DC può già contare anche sulla presenza nel cast di Joe Manganiello nel ruolo del villain Deathstroke, mentre negli ultimi giorni si è parlato di un possibile coinvolgimento di Josh Gad nel ruolo del Pinguino.

Home News The Batman: Michael Giacchino vorrebbe comporre...